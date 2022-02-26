Güzelliğin On Para Etmez Şarkı Sözleri
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Aşık Veysel
Güzelliğin On Para Etmez
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Güzelliğin on par' etmez
Güzelliğin on par' etmez
Bu bendeki âşk olmasa
Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
Gönlümdeki köşk olmasa
***
Tabirin sığmaz kaleme
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yayılmaz âleme
Âşıklarda meşk olmasa
İsmin yayılmaz âleme
Âşıklarda meşk olmasa
Âşıklarda meşk olmasa
***
Kim okurdu, kim yazardı?
Kim okurdu, kim yazardı?
Bu düğümü kim çözerdi?
Koyun kurt ile gezerdi
Fikri başka başk' olmasa
Koyun kurt ile gezerdi
Fikri başka başk' olmasa
Fikri başka başk' olmasa
***
Güzel yüzün görülmezdi
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Âşık ve maşuk olmasa
Güle kıymet verilmezdi
Âşık ve maşuk olmasa
Âşık ve maşuk olmasa
***
Senden aldım bu feryadı
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa
Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa
O sana âşık olmasa