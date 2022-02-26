Aşık Veysel

Güzelliğin on par' etmez Güzelliğin on par' etmez Bu bendeki âşk olmasa Eğlenecek yer bulamaz Gönlümdeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulamaz Gönlümdeki köşk olmasa Gönlümdeki köşk olmasa *** Tabirin sığmaz kaleme Tabirin sığmaz kaleme Derdin dermandır yareme İsmin yayılmaz âleme Âşıklarda meşk olmasa İsmin yayılmaz âleme Âşıklarda meşk olmasa Âşıklarda meşk olmasa *** Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi Fikri başka başk' olmasa Koyun kurt ile gezerdi Fikri başka başk' olmasa Fikri başka başk' olmasa *** Güzel yüzün görülmezdi Güzel yüzün görülmezdi Bu aşk bende dirilmezdi Güle kıymet verilmezdi Âşık ve maşuk olmasa Güle kıymet verilmezdi Âşık ve maşuk olmasa Âşık ve maşuk olmasa *** Senden aldım bu feryadı Senden aldım bu feryadı Bu imiş dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana âşık olmasa Anılmazdı Veysel adı O sana âşık olmasa O sana âşık olmasa