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7/24 Dinle Aşık Veysel Kara Toprak
Kara Toprak

Kara Toprak

8 Parça | 36:28

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kara Toprak

Aşık Veysel 09:22
02

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 02:21
03

Güzelliğin On Para Etmez

Aşık Veysel 04:30
04

Kızılırmak Seni

Aşık Veysel 04:32
05

Mecnunum Leylamı Gördüm

Aşık Veysel 02:41
06

Bulamadım

Aşık Veysel 04:31
07

Uzun İnce Bir Yoldayım (Şiir)

Aşık Veysel 02:33
08

Dostlar Beni Hatırlasın

Aşık Veysel 05:58

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KAPAT
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