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7/24 Dinle
Aşık Veysel
Kara Toprak
Kara Toprak
8 Parça | 36:28
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01
Kara Toprak
Aşık Veysel
09:22
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02
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel
02:21
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03
Güzelliğin On Para Etmez
Aşık Veysel
04:30
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04
Kızılırmak Seni
Aşık Veysel
04:32
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05
Mecnunum Leylamı Gördüm
Aşık Veysel
02:41
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06
Bulamadım
Aşık Veysel
04:31
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07
Uzun İnce Bir Yoldayım (Şiir)
Aşık Veysel
02:33
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08
Dostlar Beni Hatırlasın
Aşık Veysel
05:58
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