Uzun İnce Bir Yoldayım Şarkı Sözleri
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Aşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım
Tüm Şarkıları
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Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
***
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay