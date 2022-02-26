Dudu Şarkı Sözleri
Aşık Veysel Dudu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aşık Veysel Dudu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dudu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
***
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
Bilmiyorum, ne haldayım?
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece vay
-
-
Ağlamadan ayrılık olmaz
Hatıralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taşır
Aşk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaşarız
***
Ooo o da biliyor
Ooo o da seviyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor...
***
Çiçek gibi tazecik,
Kıymetli bi tanecik,
Ana sütü gibi tertemiz...
Dudu dudu dilleri,
Lıkır lıkır içmeli,
Gözleri derya deniz...
***
Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafında fır dönüyor
El bebek gül bebektir o...
Ne yapsa inadına hoş görüyor
Kara kara düşündürüyor
***
Ooo onun da içi gidiyor
Ooo o da tasalanıyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara
O yine bildiğini okuyor
***
Sen güldüğüme bakma,
Gör de duy da inanma,
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldığım her nefeste
Attığım her adımda burada olsa
Cancağızım yanımda olsa...
***
Ata ata dertleri hep içime attım
İnsan gibi yaşamak benim de hakkım
İçimdeki zemberek kırıldı artık
Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık
Her gün yağmur yağabilir,
İnsan hata yapabilir,
Birbirimize tutunursak,
Belki güneş doğabilir...
-
-
Değer mi hiç?
Boş yere küsme düşlerine
İnan Onun da yanına kalmaz
Bırak gitsin üzülme
Hayat sevenlerin yanındadır
Unutma
Gülümse kaderine
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğmadan unut insafsızı
***
Kader buluşturdu
Kader ayırdı
O aşka inanmadı
Sil gözyaşlarını
Sakın ağlama
O kalbinle oynadı
Hayat sevenleri korur
Ateşe atmaz
Gülüm Sana kıyamadı
***
Yak bütün fotoğrafları
Ona ait bütün eşyaları
Bu gece ümitlerini al koynuna
Gün doğamdan unut insafsızı
-
en önce tanı, bil kendini
Sarıl da kalbine
Sonra beni sev dedi
***
Hepimiz yalnızız bu yolda
Hayat denilen oyunda
Önce seni sonra beni bul dedi
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden aşkta
***
İçime süzülür gizlice, mahsun gözyaşlarım
Sessiz kalırım haklı gidişine
***
Dedi ki yalnızız bu yolda
Ömür denilen rüyada
Sen, sen ol tutsak etme aşkı zamanla
***
Kırılma
Yapma kalbim
Darılma
Nedeni var her şeyin
Suçlu, sorumlu arama
***
Sorma, sorma kalbim sorma
Bilirsin sen aslında
Yok ki kaybeden askta
-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Düşünülürse derince
Uzak gözükür görünce
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
-
-
-
-