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7/24 Dinle Aşina

Aşina

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01

İçim Titriyor

Aşina 03:34
02

Aşkını Bırakma Ellere

Aşina 04:38
03

Reis

Aşina 04:12
04

Seni, Seni, Seni

Aşina 04:05
05

Yollar(Yalan da Olsa)

Aşina 04:21
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Aşina Aşina

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