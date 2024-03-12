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Aşırı Doz
ALBÜM

Aşırı Doz

Semicenk

2022 3 Şarkı 08:05
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevecek Sandım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:45
02

Masal Gibi

Şarkı Sözleri Semicenk 02:43
03

Hangi Yüzüne Konuşacağım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:37
... KAPAT
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