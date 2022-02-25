Aşkın Nur Yengi

Allah Şahit Yine o gitmeler sonrasını ben bilirim Ne yarın ne de dünler acımı eskitmediler Bir canım var al senin olsun Bin ahım var yüreğin duysun *** Allah şahit yandım aşkına Allah şahit yıllarıma Yüreği sürmelim sürmelim sana Ağlasam inlesem ne fayda

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişler Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar

Nereye Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye