Aşkın Nur Yengi

Biz seninle yıllar yılı Ne birleştik ne ayrıldık, Bazen güldük, mutlu olduk Bazen hiç yere darıldık *** Biz seninle bir bütünüz İstesek de kopamayız Bir bedende can gibiyiz Biz yabancı olamayız *** Heves olsan çoktan geçer Arzu olsan çoktan biter, Bence bu aşk böyle gelmiş Bundan sonra böyle gider *** Başımın tatlı belası Gönlümün kara sevdası, Her şey boş senden sonrası, Vazgeçmem senden, Ayrılmam senden