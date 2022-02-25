Başımın Tatlı Belası Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Başımın Tatlı Belası
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Biz seninle yıllar yılı
Ne birleştik ne ayrıldık,
Bazen güldük, mutlu olduk
Bazen hiç yere darıldık
***
Biz seninle bir bütünüz
İstesek de kopamayız
Bir bedende can gibiyiz
Biz yabancı olamayız
***
Heves olsan çoktan geçer
Arzu olsan çoktan biter,
Bence bu aşk böyle gelmiş
Bundan sonra böyle gider
***
Başımın tatlı belası
Gönlümün kara sevdası,
Her şey boş senden sonrası,
Vazgeçmem senden,
Ayrılmam senden