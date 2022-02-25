Aşkın Nur Yengi

Bekleyenim Var Durdurdun içimdeki aşk denilen duyguyu Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım Gönlüme dokunmada istersen canımı al Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var *** Seni sevdim diyemem, sana yalan söylemem Bir anlık heves için günahına giremem İnsan birini severken, başkasını sevemez Dili seviyorum dese, gönül inan sevemez

Kibrit ve Alev Zalim gözlerinle sen bir kibrit çaktın Ben bir kor alevdim oldum yandım Senle öğrendim ki sevda tek yanmakmış Herkes aynı sevse aşk olmazmış *** Yakıp giden sen Yanıp sönen ben Kendimden mahrum oldum Aşk isterken. *** Yakan mı söyle, yanan mı düşman Yanlış kalplerde öldü aşk bin pişman Yürek hasarlı başım dumanlı *** Geride enkaz çok Adın dilimde ömürlük tövbe Bir daha sevmek yok