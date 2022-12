Aşkın Nur Yengi

Bir arada olabilmek ne mümkün Bir arada kalabilmek imkansız Seneler alıp gitmiş ne var ne yoksa Her şeyi *** İnanılmaz değişen ben miyim İnanılmaz bu yabancı da kim Sen misin böyle uzak Veda sözleri söyleyen *** Geri dönmek inan işten değil Hani var ya tutamazsın kendini Bir ümitle,ya olursa dersin hep Bile bile her şeyin bittiğini *** Sonradan kor, sonradan kor Ayrılıklar, an be an Akıp gider akıp gider Zaman sana aldırmadan..