Bile Bile Ft. Harun Kolçak Şarkı Sözleri
Aşkın Nur Yengi Bile Bile Ft. Harun Kolçak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aşkın Nur Yengi Bile Bile Ft. Harun Kolçak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bile Bile Ft. Harun Kolçak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aşkın Nur Yengi
Bile Bile Ft. Harun Kolçak
Tüm Şarkıları
-
Bir arada olabilmek ne mümkün
Bir arada kalabilmek imkansız
Seneler alıp gitmiş ne var ne yoksa
Her şeyi
***
İnanılmaz değişen ben miyim
İnanılmaz bu yabancı da kim
Sen misin böyle uzak
Veda sözleri söyleyen
***
Geri dönmek inan işten değil
Hani var ya tutamazsın kendini
Bir ümitle,ya olursa dersin hep
Bile bile her şeyin bittiğini
***
Sonradan kor, sonradan kor
Ayrılıklar, an be an
Akıp gider akıp gider
Zaman sana aldırmadan..