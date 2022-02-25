Aşkın Nur Yengi

Bir Benim Ol Ah deli gönlüm Ne aşklar gördün Aynı gözler aynı yüzler silinmez izler Dayanılmaz terkedişler acıtır sözler *** Ah deli gönlüm Ne aşklar gördün Aynı gözler aynı yüzler silinmez izler Vazgeçilmez sevişmelerden bir dokun yeter *** Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan Bir benim ol, beni öp bir beni sahiplen Bir beni sev, ikimiz bir beden...

Allah Şahit Yine o gitmeler sonrasını ben bilirim Ne yarın ne de dünler acımı eskitmediler Bir canım var al senin olsun Bin ahım var yüreğin duysun *** Allah şahit yandım aşkına Allah şahit yıllarıma Yüreği sürmelim sürmelim sana Ağlasam inlesem ne fayda