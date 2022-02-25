Aşkın Nur Yengi

Haberci Şarkı Sözleri
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Ah deli gönlüm
Ne aşklar gördün
Aynı gözler aynı yüzler silinmez izler
Dayanılmaz terkedişler acıtır sözler
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Ah deli gönlüm
Ne aşklar gördün
Aynı gözler aynı yüzler silinmez izler
Vazgeçilmez sevişmelerden bir dokun yeter
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Yar yüreğim yoluna perişan
Yar yüreğim yoluna perişan
Bir benim ol, beni öp bir beni sahiplen
Bir beni sev, ikimiz bir beden...
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Yine o gitmeler sonrasını ben bilirim
Ne yarın ne de dünler acımı eskitmediler
Bir canım var al senin olsun
Bin ahım var yüreğin duysun
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Allah şahit yandım aşkına
Allah şahit yıllarıma
Yüreği sürmelim sürmelim sana
Ağlasam inlesem ne fayda
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aşkın kanunu belli olur mu
derbeder oldum duyanım yok mu
yalvarmak boşuna düşemem peşine
karışılmaz ki kaderin işine
***
yanar oldum hasretinden
vazgeçilmez o teninden
bulunur mu kaçış yolu
Allah'ım sen koru
***
sana değmezmiş bu sevda
sana değmezmiş
dile gelmezmiş bu sevda
ağlasam çokmuş
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