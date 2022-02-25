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7/24 Dinle Sevgiliye

Sevgiliye Şarkı Sözleri

Aşkın Nur Yengi Sevgiliye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aşkın Nur Yengi Sevgiliye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgiliye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi

Sevgiliye

  • Çağırma Beni

  • Yazık

  • Ayrılmam

  • Susma

  • Başka Bir Şey

  • Bile Bile

  • Olmaz

  • Öyle Bakma

  • Seni Aldattım

  • Sevgiliye

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