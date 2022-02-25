Aşkın Nur Yengi

Yasak sevgilim sevişmek bize yasak Ağlama ne olur ayıp ağlamak Yasak sevgilim ellerin bana yasak Günah öpüşlerin sesin yasak *** Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni *** Yarım sevgilim bölündük sayılara Artık anılara dönmek yasak Canım sevgilim sevişmek bize yasak Ağlama ne olur ayıp ağlamak *** Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni ah göndermiyorlar Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak Çağırma beni

Yazık şu geçen zaman yazık Yalan mıydı biz mi aldandık Yazık gençliğimize yazık Nasıl böyle iken yıprandık *** Böyle mi sona erecekti Böyle parça parça mı olacaktı Bu kadar yalan mı yaşandı her şey Hem sana hem bana yazık *** Ne olursun yalan de Bu bir rüya sadece Ne olursun konuşma Sana ihtiyacım var dinle *** İkimize de yazık, gençliğimize yazık Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle