Aşkın Nur Yengi

Hadi Git Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar Aslında ben değil sen aldanıyorsun Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar Sen sadece zaman kazanıyorsun *** Hadi git, hadi git Hadi kendini ellere ver Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter

Karanfil Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi Kırmızı masum narin *** Bu ürkek bu al duruş Söyle neden bu vazgeçiş Ne oldu ümitlerine Bu ne keder bu ne iç çekiş *** Sanki özgürlük kadar güzelsin Sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere Gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz