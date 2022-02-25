Aşkın Nur Yengi

Karanfil Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi Kırmızı masum narin *** Bu ürkek bu al duruş Söyle neden bu vazgeçiş Ne oldu ümitlerine Bu ne keder bu ne iç çekiş *** Sanki özgürlük kadar güzelsin Sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere Gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz

Hadi Git Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar Aslında ben değil sen aldanıyorsun Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar Sen sadece zaman kazanıyorsun *** Hadi git, hadi git Hadi kendini ellere ver Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter