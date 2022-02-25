Hesap Ver Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Hesap Ver
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Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi
Kırmızı masum narin
***
Bu ürkek bu al duruş
Söyle neden bu vazgeçiş
Ne oldu ümitlerine
Bu ne keder bu ne iç çekiş
***
Sanki özgürlük kadar güzelsin
Sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere
Gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
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Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar
Aslında ben değil sen aldanıyorsun
Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar
Sen sadece zaman kazanıyorsun
***
Hadi git, hadi git
Hadi kendini ellere ver
Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter
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Sen benim yorgun vazgeçmiş
Öyle bir zamanıma rastladın sevgilim
Yoksa ben seni bir bilsen nasıl severdim
***
Sen benim korkak güvensiz yarı masum
Hatta hesaplı öyle bir anıma rastladın ki
Hiç bilemezsin seni ne çok severdim
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Ah sevgilim, sevgilim, ah sevgilim
Ne olur beni düşün arada sırada an
Ne olur beni göğsünde tut dokunmadan
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