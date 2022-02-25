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7/24 Dinle Gözümün Bebeği

Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri

Aşkın Nur Yengi Gözümün Bebeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aşkın Nur Yengi Gözümün Bebeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözümün Bebeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi

Gözümün Bebeği

  • Kibrit ve Alev

  • Bekleyenim Var

  • Öpeyim Geçsin

  • Gözümün Bebeği

  • Başka Sözüm Yok

  • Hayırlı Olsun

  • Kahve Bahane

  • Yasak Elmam

  • Tutmadın

  • Ayrı Gayrı

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