Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Gözümün Bebeği
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Göz göze geldik İçim yaz oldu
O günden sonra ismim aşk oldu
***
Kalbime aşktan bir muska taktım
Nasip Allahtan sen gönül hakkım
***
Diyorsun ki ah bir bilsen
Ne çok çektim aşktan meşkten
Bir yaram var sızlar bazen
Öpeyim, öpeyim, öpeyim geçsin
***
Aman hadi yeter boş ver gitsin
Kader ikimize birden gülsün
Sevda yaraları merhemlensin
Öpeyim geçsin
***
Herkesin çilesi aynı dertten
Kaderin cilvesi buymuş madem
Sevda yanığına çare dersen
Öpeyim geçsin, öpeyim geçsin
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Durdurdun içimdeki aşk denilen duyguyu
Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım
Gönlüme dokunmada istersen canımı al
Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var
***
Seni sevdim diyemem, sana yalan söylemem
Bir anlık heves için günahına giremem
İnsan birini severken, başkasını sevemez
Dili seviyorum dese, gönül inan sevemez
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Zalim gözlerinle sen bir kibrit çaktın
Ben bir kor alevdim oldum yandım
Senle öğrendim ki sevda tek yanmakmış
Herkes aynı sevse aşk olmazmış
***
Yakıp giden sen
Yanıp sönen ben
Kendimden mahrum oldum
Aşk isterken.
***
Yakan mı söyle, yanan mı düşman
Yanlış kalplerde öldü aşk bin pişman
Yürek hasarlı başım dumanlı
***
Geride enkaz çok
Adın dilimde ömürlük tövbe
Bir daha sevmek yok
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