Aşkın Nur Yengi

Öpeyim Geçsin Göz göze geldik İçim yaz oldu O günden sonra ismim aşk oldu *** Kalbime aşktan bir muska taktım Nasip Allahtan sen gönül hakkım *** Diyorsun ki ah bir bilsen Ne çok çektim aşktan meşkten Bir yaram var sızlar bazen Öpeyim, öpeyim, öpeyim geçsin *** Aman hadi yeter boş ver gitsin Kader ikimize birden gülsün Sevda yaraları merhemlensin Öpeyim geçsin *** Herkesin çilesi aynı dertten Kaderin cilvesi buymuş madem Sevda yanığına çare dersen Öpeyim geçsin, öpeyim geçsin

Bekleyenim Var Durdurdun içimdeki aşk denilen duyguyu Ne olur beni sevme biz arkadaş kalalım Gönlüme dokunmada istersen canımı al Şimdi gözleri yaşlı benim bekleyenim var *** Seni sevdim diyemem, sana yalan söylemem Bir anlık heves için günahına giremem İnsan birini severken, başkasını sevemez Dili seviyorum dese, gönül inan sevemez