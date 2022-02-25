Aşkın Nur Yengi

Sana Değmezmiş aşkın kanunu belli olur mu derbeder oldum duyanım yok mu yalvarmak boşuna düşemem peşine karışılmaz ki kaderin işine *** yanar oldum hasretinden vazgeçilmez o teninden bulunur mu kaçış yolu Allah'ım sen koru *** sana değmezmiş bu sevda sana değmezmiş dile gelmezmiş bu sevda ağlasam çokmuş

Allah Şahit Yine o gitmeler sonrasını ben bilirim Ne yarın ne de dünler acımı eskitmediler Bir canım var al senin olsun Bin ahım var yüreğin duysun *** Allah şahit yandım aşkına Allah şahit yıllarıma Yüreği sürmelim sürmelim sana Ağlasam inlesem ne fayda