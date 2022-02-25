Aşk'ın Şarkıları Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Aşk'ın Şarkıları
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Karanlığın içinde yandı gözbebeklerim
İlk önce gözlerini gördüm
Ilık rüzgarlar misali
Tenin değdi tenime
Belki bin defa yanıp yanıp söndü
***
Bir yanda sen
Bir yanda tövbeler
Bir yanım karşı koyar
Bir yanım ister
***
Serserim benim
Deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak
Yada sular gibi serin
Gelme uzak dur
Korkuyorum çok
Çılgınlık bu
Halim yok
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Elveda sevgilim, sevgilim sana da elveda
Elveda bütün suçlara, bütün cezalara
Yolculuk zamanı yaklaştı, biliyorum
Bir yandan içimde bir şey acımakta
***
Ah ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah yüreğim kanıyor
Her an bi'şey bitmekte
***
Haklısın, bende çok değiştim
Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin
Hayret hep aynı şey hata nerde
Neden vedalarla dolu geçmişim
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Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar
Bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar
***
Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar
Acı gerçek bu, ömrümüz bir su, içiyor yıllar
***
Hani nerde beklenenler
Medet umdum senelerce
Acılar hep dolu dizgin
Yine hayır yok gecelerden
***
Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş, yürek bin pişman
Bundan böyle bana meyler dost, geceler düşman
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Yitirilen yıllara tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım harcanan anılara soruyorum
Hesap ver ne oldu olacak hesap ver
Yaramı kim saracak hesap ver
Acımı kim paylaşacak simdi kim tutar yerini
Hesap ver ne oldu olacak hesap ver
Yaşımı kim tutacak hesap ver
Avunmam hiç kimseyle simdi kim tutar yerini
***
Sokup aldın benden yalanlarla hayatimi
Gidiyorsun simdi hiç bir şey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığın
Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım hesap ver
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Seni yıllarca ellerin üstün de tuttum da ne oldu
Unuttun beni sonunda
***
Beni amansız, beni zamansız ayrılıklara ittin
Terk edip gittin beni
Beni amansız, beni zamansız yalnızlıklara ittin
Terk edip gittin beni
***
Bilseydim sana böyle davranmazdım yar
Şaşırdım bunu senden hiç ummazdım yar
Bilseydim sana böyle katlanmazdım yar
Utandım bunu senden hiç ummazdım yar
***
Sana ne yaptım, ne kötülük gördün ki benden
Söyle neden, neden yaktın böyle
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