Aşkın Nur Yengi

Serserim Benim Karanlığın içinde yandı gözbebeklerim İlk önce gözlerini gördüm Ilık rüzgarlar misali Tenin değdi tenime Belki bin defa yanıp yanıp söndü *** Bir yanda sen Bir yanda tövbeler Bir yanım karşı koyar Bir yanım ister *** Serserim benim Deli dolu sevgilim Kor gibi sıcak Yada sular gibi serin Gelme uzak dur Korkuyorum çok Çılgınlık bu Halim yok

Elveda Elveda sevgilim, sevgilim sana da elveda Elveda bütün suçlara, bütün cezalara Yolculuk zamanı yaklaştı, biliyorum Bir yandan içimde bir şey acımakta *** Ah ciğerim yanıyor Her gün biri gitmekte Ah yüreğim kanıyor Her an bi'şey bitmekte *** Haklısın, bende çok değiştim Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin Hayret hep aynı şey hata nerde Neden vedalarla dolu geçmişim

Geceler Düşman Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar Bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar *** Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar Acı gerçek bu, ömrümüz bir su, içiyor yıllar *** Hani nerde beklenenler Medet umdum senelerce Acılar hep dolu dizgin Yine hayır yok gecelerden *** Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş, yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost, geceler düşman

Hesap Ver Yitirilen yıllara tükenen sevgilere soruyorum Bitmeyecek sandığım harcanan anılara soruyorum Hesap ver ne oldu olacak hesap ver Yaramı kim saracak hesap ver Acımı kim paylaşacak simdi kim tutar yerini Hesap ver ne oldu olacak hesap ver Yaşımı kim tutacak hesap ver Avunmam hiç kimseyle simdi kim tutar yerini *** Sokup aldın benden yalanlarla hayatimi Gidiyorsun simdi hiç bir şey olmamış gibi Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığın Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım *** Çekip aldın sen kendini benden acımadan Gidiyorsun rahat gamsız ardına bakmadan Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım hesap ver