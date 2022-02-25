Aşkın Nur Yengi

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem Deli diyorlar bana, desinler değişemem *** Hayatta en zor olan, bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak *** Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. *** Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem Deli diyorlar bana, desinler değişemem *** Hayatta en zor olan, bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak *** Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir.