Sevdim Seni Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Sevdim Seni
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Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
Deli diyorlar bana, desinler değişemem
***
Hayatta en zor olan, bir insanı tanımak
Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak
***
Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir.
***
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
Deli diyorlar bana, desinler değişemem
***
Hayatta en zor olan, bir insanı tanımak
Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak
***
Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir.