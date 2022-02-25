Aşkın Nur Yengi

Sevgilim Sen benim yorgun vazgeçmiş Öyle bir zamanıma rastladın sevgilim Yoksa ben seni bir bilsen nasıl severdim *** Sen benim korkak güvensiz yarı masum Hatta hesaplı öyle bir anıma rastladın ki Hiç bilemezsin seni ne çok severdim *** Ah sevgilim, sevgilim, ah sevgilim Ne olur beni düşün arada sırada an Ne olur beni göğsünde tut dokunmadan

Hadi Git Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar Aslında ben değil sen aldanıyorsun Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar Sen sadece zaman kazanıyorsun *** Hadi git, hadi git Hadi kendini ellere ver Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter