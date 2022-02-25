Sıramı Bekliyorum Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Sıramı Bekliyorum
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Yemin ettim üstüne en sevgili şeylerin,
Sen eninde sonunda benim yarim olacaksın.
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Yüreğine yazıldım, bekliyorum sıramı.
Kalpten kalbe dolaş gel, bende son bulacaksın.
***
Aldırmam geçen zamana, geçsin varsın.
Ne çıkar ömrümden her gün bir yaz alsın.
Banane yüzündeki çizgilerden,
Sen eninde sonunda benim olacaksın.
***
Haydi güle güle git, uğurlar olsun
Yolun bir yerinde elbet yorulursun.
Kendimi saklıyorum, vakit gelince
Sen beni bulursun.