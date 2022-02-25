Sevgiliye Şarkı Sözleri
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Aşkın Nur Yengi
Sevgiliye
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Yazık şu geçen zaman yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık
Yazık gençliğimize yazık
Nasıl böyle iken yıprandık
***
Böyle mi sona erecekti
Böyle parça parça mı olacaktı
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey
Hem sana hem bana yazık
***
Ne olursun yalan de
Bu bir rüya sadece
Ne olursun konuşma
Sana ihtiyacım var dinle
***
İkimize de yazık, gençliğimize yazık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle
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Yasak sevgilim sevişmek bize yasak
Ağlama ne olur ayıp ağlamak
Yasak sevgilim ellerin bana yasak
Günah öpüşlerin sesin yasak
***
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni
***
Yarım sevgilim bölündük sayılara
Artık anılara dönmek yasak
Canım sevgilim sevişmek bize yasak
Ağlama ne olur ayıp ağlamak
***
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni ah göndermiyorlar
Aşkı bilmiyorlar aşkı sevmiyorlar sevgi yasak
Çağırma beni
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