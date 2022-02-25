Aşkın Nur Yengi

Yazık şu geçen zaman yazık Yalan mıydı biz mi aldandık Yazık gençliğimize yazık Nasıl böyle iken yıprandık *** Böyle mi sona erecekti Böyle parça parça mı olacaktı Bu kadar yalan mı yaşandı her şey Hem sana hem bana yazık *** Ne olursun yalan de Bu bir rüya sadece Ne olursun konuşma Sana ihtiyacım var dinle *** İkimize de yazık, gençliğimize yazık Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle