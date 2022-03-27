3 büyüklere sert sözler! /27.03.2022

Galatasarayda Başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Bu sonuçla beraber sarı kırmızılı kulüp seçime gidiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayı bu konuda sert sözlerle eleştirdi. Uluç, Yönetimin bu eylemleri Galatasarayda bu sonuçları doğurdu. Normalde Fenerbahçe ve Beşiktaşta da bunların olması gerekiyordu. İletişim konusunda üç takımın başkanına not versem üçü de sıfır olur. Beceriksizler, bunu bilerek yapıyorlar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi