3 isme teklif var! Jesus... /01.06.2022

Fenerbahçenin savunma hattı geçtiğimiz sezon göz doldurdu. Birey performansları zirvede olan oyunculardan Szalai, Kim ve Osayi Samuele teklif yağıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir detaylarği açıkladı. Demir, Fenerbahçeye en çok Szalai, Kim ve Osayi Samuel için teklif geliyor. Birden fazla ayrılık olmaz. Fenerbahçe gelecek sezona belli bir rotasyon taşıyacak. Ben Jorge Jesusun bu takım üzerinde büyük oynamalar yapacağını çok sanmıyorum ama takviyeler gelecek. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi