3 mevkiye 3 transfer! Gruptan lider çıkılırsa... /07.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Emre Kaplan, sarı-kırmızılıların grubu lider tamamladıktan sonra transferde daha agresif davranacağını söyledi. Kaplan, Orta saha oyuncusu düşünülüyor, sağ kanat oyuncusu planlanıyor. Forvete bir hamle yapılabilir. Galatasaray Avrupada iddialı bir şekilde yoluna iddialı bir şekilde devam ederse yönetim daha kararlı olacak. dedi. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi