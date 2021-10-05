55 gün ayrıntısı! İstanbul... /05.10.2021

ASpor

Süper Lig' istediği gibi başlayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grubunda lider gidiyor. Milli ara ile beraber evinden uzun bir süre çıkmayacak olan sarı kırmızılı ekibin yolculuk yapmasına gerek kalmayacak. Sabah Sporu programına konuşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Galatasaray 55 gün evinde kalacak. Galatasaray'ın gerçek gücünü Konyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Lokomotif Moskova maçları gösterecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)