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7/24 Dinle A Spor Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... /31.07.2022
Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... /31.07.2022

Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... /31.07.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... /31.07.2022

A Spor 01:19
02

Aslan'a bir orta saha daha! O tarihi canlı yayında verdi /29.07.2022

A Spor 03:16
03

Flaş Galatasaray sözleri! "Doğru bir 6 numara bulamazsa..." /25.07.2022

A Spor 00:48
04

G.Saray'dan Yusuf Yazıcı bombası! /20.07.2022

A Spor 01:57
05

Flaş hakem eleştirisi! "Faul bile yok" /28.07.2022

A Spor 00:29
06

Emirhan İlkhan için sert tepki! /30.07.2022

A Spor 00:27
07

Jesus'tan Kiev maçı sonrası flaş sözler! /26.07.2022

A Spor 02:00
08

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası flaş eleştiri! /21.07.2022

A Spor 00:35
09

Şok sözler! "Onları izlemek istemiyorum" /14.07.2022

A Spor 01:15
10

Stoper transferi yapılacak mı? İşte Fırtına'nın transfer harekatında son durum /27.07.2022

A Spor 00:56
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