Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! /28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Ligin lideri Trabzonspor ile 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassiyi aldık. Edgarın yerine bir oyuncu alacağız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi