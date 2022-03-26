Abdurrahim Albayrak A Spor'a konuştu! "Kavgaların içerisine girdiğimiz zaman..." /26.03.2022

Galatasarayda eski yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılılardaki mali genel kurul toplantısında A Sporun sorularını yanıtladı. Albayrak, Basının içeri alınmamasına üzüldüm. Kişilik olarak vereceğim oyu açıklamak bana yakışmaz. Galatasaray için önemli bir gündeyiz. Rahmetli Mustafa Cengizi asla unutmayacağız. Ameliyattan çıktıktan sonra elimi tutup, gözlerime bakıp, Bankalarla ne yaptın Abdurrahim? demesini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizim dönemimize ait 5.5 aylık sürenin hesabını veriyoruz. Barış içerisinde bir kongre olması lazım. Kavgaların içerisine girdiğimiz zaman başarılı olamayız dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi