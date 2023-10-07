Trendyol Süper Ligin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyasporu 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında Adam Buksanın Fernando Musleraya yaptığı faulü değerlendirdi. Ayağının altı, Musleranın dış tarafına kemik tarafına geliyor. Buksanın sol ayağı yani denge ayağı yerde değil. Dolayısıyla ayağını kurtaramaz, kasıtlı basmıyor. Kart verebilir mi, verebilir. Muslera da itirazdan sonra sarı kart gördü ve bir daha itiraz etti, o da kırmızı kart görebilirdi. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi