Ağaoğlu'dan Kopenhag yorumu! "Gruplara kalmak istiyoruz" /02.08.2022

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Bordo-mavililer Danimarkanın Kopenhag temsilcisiyle eşleşti. Fırtına, rakibini elemesi halinde Devler Liginde gruplara katılmaya hak kazanacak. Eşleşme sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Netice itibarıyla söz konusu olan Şampiyonlar Ligi, play-offu geçen gruplara kalacak. Kopenhag çıktı, hayırlısı olsun. İnşallah play-offu geçip gruplarda mücadele etme hakkını kazanırız. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu onun rövanşı olur. ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi