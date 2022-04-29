Ağaoğlu'dan şampiyonluk açıklaması! /29.04.2022

Süper Ligin lideri Trabzonspor 35. haftada Antalyasporu evinde ağırlayacak. Fırtına şampiyonluğa 1 uzaklıkta bulunuyor. Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzona gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzona gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi