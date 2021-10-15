Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe maçı öncesinde konuştu! /15.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek olan Trabzonspor'da başka Ahmet Ağaoğlu, maç öncesinde bazı açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda "Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız." dedi. | Trabzonspor hbaerleri (TS spor haberi)