Ahmet Ağaoğlu'dan 'lig tescili' iddialarına yanıt! /30.03.2022

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Ukrayna Profesyonel Lig Birliği, bizimle iletişime geçti. Altyapılarındaki 143 sporcunun, çalışma imkanı bulamadığı söylendi. Kulüpler Birliği olarak çalışma yaptık. Trabzonspor 60 sporcuya, Çaykur Rizespor 50, Antalyaspor, Sivasspor ve Kayserispor da 40ar sporcuya imkan sağlayacak. dedi. Ağaoğlu ayrıca, Lig tescil edilmesin söylemleri neye dayanarak söyleniyor. Suni bir gündem bu, amaç tartışma ortamı yaratmak. Kulüpler Birliğinde ligin tescil edilmemesini talep eden bir kulüp yok. dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri TS spor haberi