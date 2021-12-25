Aktürkoğlu'na flaş sözler! "15-20 milyon Euro'dan fazla..." /25.12.2021

Süper Ligin 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyasporu 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Antalyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlunun performansını değerlendirdi. Tüzemen, Dikine gidebilen nadir oyunculardan birisi. Abdülkadir Ömür gibi tarzı. Ben iddia ediyorum. Bugünkü oyunuyla Ocak ayında Avrupalı kulüpler Galatasarayın kapısını çalacak ama Galatasaray 15-20 milyon Euronun üstünde bir para ister. Bu tarz hızlı oyuncuları bulmak kolay olmuyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi