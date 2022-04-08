"Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor" /08.04.2022

İstanbul Valiliği, Dernekler Masasının teftişinden sonra Galatasaray Kulübüne mali genel kurul için dava açtı. Bazı kesimlerden bu soruşturmayı eski yönetici Abdurrahim Albayrakın açtırdığı iddia ediliyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen o iddiaları yalanladı. Tüzemen, Valilikten başlatılan soruşturmayı Abdurrahim Albayrak yapmadı. Algı operasyonu yapmayın. Bu işi yapması için kiminle görüşüldüğü saati saatine biliniyor ama söylemeyeyim. Abdurrahim Albayrakın olduğu yönetim çağrılıyor konu için ama onlar gitmiyorlar çünkü konu onları ilgilendirmiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi