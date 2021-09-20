Ali Koç: Bizi yıpratmaya yönelik hareketler... /20.09.2021

ASpor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Başakşehir'i kutlarım. Net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde şanssızlıkları dönecekti, bize rastladı.Daha hiçbir şey kötü değilken başladı... Bu bilinçli başlamış bir şey. Çoğunlukla troll hesaplar görüyorsunuz, bu tamamen tribünlere ve bizi yıpratmaya yönelik hareketler. Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup, kongre uman bir kadro var." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)