Ali Koç: "Mesut'a göre bir oyun planı kurgulanıyor" /17.09.2021

ASpor

Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin oyunu hakkında konuşan Haldun Domaç Mesut Özil'in performansı üzerinden değerlendirmeler yaptı. Haldun Domaç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un "Mesut'a göre bir oyun planı kurgulanıyor" sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Domaç "Kurgulanan oyun Mesut'a göre değil" dedi. Domaç devamında bu sistemde Mesut'tan çok fazla verim almanın mümkün olmadığını söyledi. | Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)