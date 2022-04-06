Ali Sabancı aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! /06.04.2022

Galatasarayda yapılan olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. 30 Nisanda seçime gidecek sarı-kırmızılılarda, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Son günlerde Ali Sabancının da başkan adayı olup olmayacağı merak edilirken, A Spor yorumcusu Nevzat Dindar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabancının avukatı Rezan Epözdemirle görüştüğünü söyleyen Dindar, Ali Sabancı bu dönem aday olmayı düşünmüyor ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi