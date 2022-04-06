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7/24 Dinle A Spor Ali Sabancı aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! /06.04.2022
Ali Sabancı aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! /06.04.2022

Ali Sabancı aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! /06.04.2022

A Spor

150 Bölüm | 30:23:03
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ali Sabancı aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! /06.04.2022

A Spor 01:58
02

G.Saray'daki flaş gerçeği açıkladı! "Burak Elmas'la konuştum ve..." /03.04.2022

A Spor 01:56
03

Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız? /30.03.2022

A Spor 00:49
04

Dikkat çeken Valerien sözleri! "Büyük sıkıntı yaşayacak" /31.03.2022

A Spor 01:15
05

Gün'e sert sözler! "Görevdeyken neden açıklamadın?" /01.04.2022

A Spor 01:32
06

Dikkat çeken Valerien yorumu: Herkesi memnun etti /04.04.2022

A Spor 00:43
07

Dikkat çeken tespit! "Taraftar yönetime değil ama..." /02.04.2022

A Spor 01:20
08

G.Saraya'da yeni başkan kim olacak? /05.04.2022

A Spor 00:42
09

Flaş Ismael sözleri! "Sorduğum 10 kişinin 8'i..." /24.03.2022

A Spor 02:14
10

G.Saray'da Ünal Aysal gelişmesi! Aday olacak mı? /27.03.2022

A Spor 00:49
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