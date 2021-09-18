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7/24 Dinle ASpor "Alt ligden gelen oyuncuyu oynatmam" /18.09.2021
ASpor

"Alt ligden gelen oyuncuyu oynatmam" /18.09.2021

ASpor

Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında FTA Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor. Özellikle savunma hattından sorun yaşayan Beşiktaş'ta stoper ikilisi Necip-Montero düşünülüyor. Güvenç Kurtar, Montero'nun performansını eleştirdi Borussia Dortmund maçında yenen golde hatanın Montero'da olduğunu söyledi. "Ben alt ligden gelen oyuncuyu Şampiyonlar Liginde oynatmam" dedi. Ayrıca Kurtar Umut Meraş'a da değindi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)
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