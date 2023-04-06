Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kaybederken, maçın hakemi Kadir Sağlama ise verdiği kararlar nedeniyle tepki büyüktü. Karşılaşma sonrası GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında çılgına döndü ve Amaç, Süper Ligde şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçeyi Türkiye Kupası ile avutmak. Sayın Ali Koça, Fenerbahçeye 9 senedir alınmayan kupanın, Türkiye Kupası olanını hediye etmek. Bir tek o şeytandan alınan kupa var işte. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi