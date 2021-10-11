"Anahtar Hamit Altıntop'a verildiği için mutluyum" /11.10.2021

A Milli Takımda Şenol Güneş ile anlaşılarak yolların ayrılmasından sonra kriz masası kuruldu ve masanın başına Hamit Altıntop getirildi. Altıntop, krizi Stefan Kuntzu getirerek yönetmeye çalışıyor. Hamit Altıntopun liderliği hakkında konuşan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, A Milli Takım, Ümit Milli takıma benzemez. Tek bir işi vardır, maç kazanmaktır. A Milli Takımın görevi ekol yaratmak değildir. A Milli Takımı bir sonuçtur. Anahtar Hamit Altıntopa verildiğinde de mutlu oldum. dedi. | Milli takım haberleri