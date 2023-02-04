Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor canlı yayınına katıldı. Transfer Raporu porgramında soruları yanıtlayan Başkan Çetin, Haji Wright hakkında konuştu. Başkan Çetin, Wright için Lokomotiv Moskovadan 10 milyon Euroluk teklif geldi. Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilendi. Fenerbahçe, Bünyamin Balcıyla ilgilenmedi. Fernando için Beşiktaşın bir ilgisi olmadı. G.Saraydan bizi kimse aramadı, direkt Güray Vurala ulaşmışlar. Nuri Şahin evet derse Emrecan Uzunhanı kadromuza katabiliriz. dedi.