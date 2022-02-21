Arda hakkındaki o detay! Meğer... /21.02.2022

Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hataysporu 2-0 mağlup etti. Maçın öne çıkan isimlerinden biri 16 yaşındaki Arda Güler oldu. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Arda Güler hakkındaki o detayı açıkladı. Kelleci, Fenerbahçe taraftarı Rossi, Sosa, Gustavo gibi isimlerde heyecanlanmıyor. Taraftar Arda Gülere heyecanlanıyor. Stoperi rahatlatmak için geriye gelip topu alıyor. Bunu Gökhan Bozkaya hocaya yazacağız. Gökhan hocaya Arda 8-10 numara oynuyor. dendi ama hoca 6 numara özellikleri gelişsin diye de çabaladı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi