Arda Turan’dan Barcelona maçı öncesi açıklama! /09.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Barcelona’ya konuk olacak olan Galatasaray’da Arda Turan kamp kadrosuna alınmamıştı. Deneyimli futbolcu, bu konuyla ilgili olarak A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a konuştu. A Spor’da yayınlanan Muhabir Masası programında Emre Kaplan konuyla alakalı gelişmeleri aktardı. Arda Turan’ın kamp kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak “Maçtan bir gün önce bu konu hakkında bir yorum yapmak istemiyorum, bu bana yakışmaz. Galatasarayın iyi olması dışında bir düşüncem yok. dediği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi