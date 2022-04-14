Aslan ve Kanarya'nın James savaşı! /14.04.2022

Süper Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer savaşına daha girdi. Dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez James için karşı karşıya gelen iki kulüp oyuncu ile anlaşmaya çalışıyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Jamesi değerlendirdi. Korkmaz, Düşüşte olan bir oyuncu. Avrupada üst düzey bir takımın hücumuna bir şeyler katar ama ayak uyduramayabilir. Süper Lig seviyesinde ise bir takımı uçurur. Önümüzde Alex Teixeira örneği de var. Riskli bir transfer. dedi. | Galatasaray - Fenerbahçe haberleri GS - FB spor haberi