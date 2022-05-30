Aslan'da Abdurrahim Albayrak hamlesi... /30.05.2022

Galatasarayda seçim tarihi yaklaşıyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında geçecek zorlu seçim mücadelesinde taraflar hamlelerine başladı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Abdurrahim Albayrak hamlesinin ihtimalini değerlendirdi. Çorlu, Dursun Özbekin seçimdeki ilk hamlesi Galatasaray adasıydı. Eşref Hamamcıoğlunun ise Adnan Öztürk. Ayrıca futbola beraber bakmak için Abdurrahim Albayrak hamlesini de görebiliriz. Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak ikilisini Galatasarayda görebiliriz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi