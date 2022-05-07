Aslan'da başkan adaylarının paylaşamadığı isim! /07.05.2022

Burak Elmas yönetimi ile bekleneni gösteremeyen Galatasarayda olağanüstü seçim yapılacak. Seçime iki adayla gidilmesi beklenen sarı kırmızılı kulüpte gözler Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkte. İki başkan adayı da sportif direktör koltuğunu aynı isme bırakabilir. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, duruma açıklık getirdi. Dindar, Cenk Ergünü tek bir tarafa koymuyorum. Sadece Eşref Hamamcıoğlunun değil, Metin Öztürkün de kendisi ile çalışmak istediğini düşünüyorum. Cenk Ergün şu anda Galatasarayda paylaşılamayan isim haline geldi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi