Aslan'da kötü gidişatın çözümünü açıkladı! "Başta yönetim..." /21.01.2022

Süper Ligin 22. haftasında Kasımpaşaya evinde 3-1 kaybeden Galatasarayda işler yolunda gitmiyor. Düşme hattından sadece 4 puan uzaklıkta bulunan sarı kırmızılı ekip bu durumdan kurtulmak istiyor. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Galatasarayın durumunu değerlendirdi. Akcan, Galatasarayda sorunların analiz edilmesi lazım ama analizler yapılmıyor ya da çok yüzeysel kalıyor. Bu durum da sürpriz değil çünkü takımda birlik ve beraberlik yok. Oyun anlayışında ciddi eksikler varken oyuncuların kalitesi de sorgulanıyor. Yönetimin başta olmak üzere birlik ve beraberliği sağlamalı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi