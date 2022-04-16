Aslan'ın başkan adaylarına flaş Aziz Yıldırım örneği! /16.04.2022

Galatasarayda gözler olağanüstü seçimde. 30 Nisanda yapılacak olan başkanlık seçimi ile beraber mevcut başkan Burak Elmasın görevi son bulacak. Seçime 2 adayla girecek olan Galatasarayda bu zorlu göreve talip olan isimler Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu iki isim üzerinden Fenerbahçenin eski başkanı Aziz Yıldırımın örneğini verdi. Uluç, Aziz Yıldırım aday olduğunda kimse kendisini tanımadığını söylüyordu. Belki de Metin bey ya da Eşref bey bütün dengeleri bozar ve anormal başarılara imza atar. Sadece şu anki söylemler ve mevcut durum güçlü gelmiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi